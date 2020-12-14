2020/12/14 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاثنين، ان هنالك محاولات لعرقلة الدعوى القضائية المقدمة من قبلنا بحق المسؤولين عن محضر لجنة الاوقاف.

وقال الكربولي في منشور على الفيس بوك، “منذ ان اقمنا الدعوى القضائية بحق المسؤولين عن محضر لجنة الاوقاف المثير للفتنة، والدعوى تُعرقل بحجج واهية، وكان آخرها رفض استلام التظلم الذي رسمته السياقات القانونية”.

واكد ان “التسويف والمماطلة، وإخلاف الوعود الرئاسية لن تؤثر في اصرارنا على منع ضياع اوقافنا“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: محاولات لعرقلة الدعوى المقدمة بحق المسؤولين عن محضر الاوقاف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: محاولات لعرقلة الدعوى المقدمة بحق المسؤولين عن محضر الاوقاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).