بدر:الحكومة الحالية ترتمي بالحضن الاميركي رغم جر واشنطن العراق للموت الاقتصادي

2020/12/14 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم القيادي في كتلة بدر ابو ميثاق المساري، الاثنين، الحكومة بمحاولة الارتماء بالحضن الاميركي الذي جر العراق الى زاوية الموت الاقتصادي لغرض السيطرة عليه.

وقال المساري لـ/المعلومة/ ان “الدول الضالعة ضمن المحور الاميركي لا تريد اي نهوض للاقتصاد العراقي ومن الخطأ تسليم ميناء الفاو الى كوريا التي تقع ضمن المحور الاميركي”.

واضاف ان “الصين المنقذ لميناء الفاو في حال نفذت المشروع”، مشيرا الى ان “الصين تريد تنفيذ المشروع بالأجل ولا تحمل العراق اي تبعات مالية”.

واوضح المساري ان “اميركا جرت العراق الى الموت الاقتصادي وبالتالي اي دولة ضمن محورها تنفذ مشروع في العراق يعني موت المشروع والسيطرة على اقتصاد العراق”.

وتابع ان “ما يضعف العراق رغم الدمار الاقتصادي هو محاولة الحكومة الحالية الارتماء في الحضن الاميركي”.



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