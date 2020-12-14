ألمانيا تطبق إغلاقا الأكثر صرامة في تاريخها: الوضع مريع

2020/12/14 | 17:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الاثنين، تطبيق اغلاق مشدد للحياة العامة والخاصة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى ان الاغلاق يعد الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، عازيا ذلك إلى خطور الوضع الوبائي "الذي بات يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة".

وقال شتاينماير في خطاب متلفز اليوم، (14 كانون الاول 2020): "بدءا من يوم الأربعاء، ستكون حياتنا العامة والخاصة مقيدة بشدة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.



الوضع مريع.



آلاف الوفيات في أسبوع، وتفشي الوباء، الذي بات يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة، لا يمكننا تجنب الإجراءات الصارمة".

وأضاف الرئيس الألماني في كلمته، أن الاحتفالات بعيد الميلاد والسنة الجديدة 2021، ستكون مختلفة عما كانت تأمله السلطات، فالأسابيع المقبلة "ستكون فترة مرهقة لكثير من الناس".

وشدد شتاينماير على أن هذه القيود "تهدد الحياة الاقتصادية"، لكن "الهدف الرئيسي يجب أن يكون تقليل عدد المصابين في أسرع وقت ممكن، ثم المحافظة على معدل منخفض لانتقال العدوى".

وسجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وارتفع إجمالي حالات الإصابة التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي إلى أكثر من مليون و350 ألفا، وتجاوزت حصيلة الوفيات 22 ألفا حتى الآن.

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