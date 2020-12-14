الموانئ العراقية تختار شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/12/14 | 17:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة دايو الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح له إن “قرار 63 لسنة 2019 الذي يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايو الكورية، حيث لا يمكن تخطي هذا القرار”، لافتا الى أن “الشركة الصينية لم تتقدم بشكل رسمي وتم استبعادها لعدم تخصصها في بناء الموانئ”.

وأضاف أن “شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير”، مبينا أن “الشروع بتنفيذ العمل من قبل شركة دايو الكورية سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة”.

وأكدت وزارة النقل في وقت سابق دعم أعضاء مجلس النواب للعرض المقدم من شركة دايو الكورية بشأن ميناء الفاو.

وقالت الوزارة في بيان ، اليوم الاثنين، إن “الوزارة حصلت على دعم من أعضاء مجلس النواب بشأن العرض المقدم من شركة دايو الكورية بشان الشروع بميناء الفاو الكبير”.

وأضافت أن “الشركة الصينية تعمل في مجال الناقل الكهربائي وغير مختصة ببناء الموانئ”.

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