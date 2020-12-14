بالصور.. ابراج الطاقة التي دمرها 'داعش' بالقائم

2020/12/14 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر وكالة السومرية نيوز، صورا لابراج نقل الطاقة الكهربائية التي دمرها تنظيم "داعش" امس في قضاء القائم.

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