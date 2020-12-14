مقتل امرأة بهجوم مسلح في بغداد

2020/12/14 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن امرأة قتلت بهجوم مسلح في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوزن ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار مساء اليوم من اسلحة كاتمة للصوت باتجاه امراة في منطقة الحبيبية في بغداد، ما ادى الى مقتلها في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

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