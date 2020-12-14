محافظة عراقية تسجل 20 خلاف عشائري بسبب

2020/12/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الاثنين، عن تسجيل نحو 20 خلاف عشائري بسبب مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الجاري.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ديالى سجلت نحو 200 خلاف عشائري خلال العام الجاري بعضها وصل الى مرحلة النزاع مؤكدا بان "اغلبها جرى احتوائها وحلها من خلال تواصل المديرية مع شيوخ العشائر بما يدعم السلم والاستقرار والامان وانصاف كل الاطراف ودفع تلك النزاعات الى الحوار".واضاف الربيعي،ان" نحو 20 خلاف عشائري من بين مجموع 200 سجل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشهير تارة او سوء استخدامه من قبل البعض" لافتا الى ان "مواقع التواصل بدأت تثير الكثير من المشاكل في السنوات الاخيرة لكن اغلب تلك الخلافات تم حلها والامر يحتاج الى ضبط الايقاع وان تكون هناك اجراءات قانونية بحق من يحاول الاساءة للاخريين".واشار مدير شؤون العشائر الى ان" نسبة الخلافات العشائرية في ديالى خلال 2020 بشكل عام هي اقل من السنوات الماضية بنسبة تفوق الـ30%" .

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