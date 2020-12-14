بالوثيقة.. الكعبي يطالب الرقابة المالية بمتابعة العقد التلفزيوني الخاص بنقل الدوري العراقي

2020/12/14 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الإثنين، 14 كانون الأول، 2020، ديوان الرقابة المالية بمتابعة العقد التلفزيوني الخاص بنقل الدوري العراقي.

وبحسب وثيقة صادرة عن الكعبي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإنه "دعا الرقابة المالية بطلب عقد النقل التلفزيوني الخاص بالدوري الممتاز والمبرم من قبل الهيئة التطبيعية مع شركة الاضواء وبيان الاجراءات القانونية".

وتساءل الكعبي فيما "لو تم الاتفاق مع شركة الاضواء وفق وجود عروض اخرى من عدمه".

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