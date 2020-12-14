خلية ازمة النجف تغلق ثلاث مدارس أهلية لمخالفتها التعليمات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا

2020/12/14 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت خلية الأزمة في النجف عن اغلاقها لثلاث مدارس أهلية لمدة ثلاثة أيام لمخالفتها تعليمات الاجراءات الاحترازية المعلنة للوقاية من وباء كورونا./انتهى

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