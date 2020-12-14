2020/12/14 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/نينا/ القت قيادة عمليات سامراء، القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤ارهاب.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء من القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة (4) ارهاب فضلاً عن العثور على كدس للعبوات في منطقة طوير بداخله عدد من العبوات الناسفة وقنابر الهاون"./انتهى7
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).