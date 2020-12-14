القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب في سامراء

2020/12/14 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت قيادة عمليات سامراء، القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤ارهاب.وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من قيادة عمليات ‫سامراء‬ من القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة (4) ارهاب فضلاً عن العثور على كدس للعبوات في منطقة طوير بداخله عدد من العبوات الناسفة وقنابر الهاون"./انتهى7

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