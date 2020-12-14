بالصور.. حملة امنية في كربلاء

2020/12/14 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اطلاق حملة لمحاسبة الدراجات النارية والمخالفين في كربلاء المقدسة.

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