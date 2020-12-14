الصفار يكشف لـ{الفرات نيوز} مصير رواتب كانون الثاني..

2020/12/14 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ان "رواتب شهر كانون الثاني مؤمنة".

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