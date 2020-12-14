البرلمان يطالب بتدقيق عقد شركة 'الأضواء' الخاص بالدوري الممتاز (وثيقة)

2020/12/14 | 17:38 - المصدر: NRT عربية

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منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، ديوان الرقابة المالية بتدقيق عقد النقل التلفزيوني الخاص بالدوري الممتاز.

ووفق وثيقة وجها الكعبي إلى الديوان، وحصلت "ديجيتال ميديا ان ار تي" على نسخة منها، (14 كانون الاول 2020)، فإنه طالب بتدقيق عقد النقل التلفزيوني الخاص بالدوري الممتاز والمبرم من قبل الهيئة التطبيعية مع شركة الاضواء.

ودعا الكعبي، ديوان الرقابة المالية ببيان الاجراءات القانونية وتوضيح كل ما يتعلق بإبرام العقد وفيما إذا تم تقديم عروض أخرى؟ وما هي تلك العروض.

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