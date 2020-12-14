الدولار يسجل ارتفاعا جديدا امام الدينار العراقي.. يتخطى حاجزا نفسيا

2020/12/14 | 17:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفع سعر صرف الدولار الاميركي امام الدينار العراقي، الثلاثاء، ليتخطى حاجز الـ 130 الف دينار.

وقد ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم (14 كانون الاول 2020) الى 130.500 دينار في اسواق الصيرفة بإقليم كوردستان، فيما شهد سعر الذهب استقرارا نسبيا ليبلغ سعر الاونصة الواحدة 1835 دولارا.

وذكر مطلعون على احوال سوق صرف الدولار ان هناك اقبالا كبيرا على شراء العملة الاميركية، فيما يقوم المواطنون بإستبدال مدخراتهم من الدينار الى الدولار، بسبب مخاوف من عدم وضوح افاق الاقتصاد العراقي واستمرار الدولة في الاقتراض.

ا.ح

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