السعودية تؤكد استهداف سفينة في جدة.. وتكشف كيف تم الهجوم

2020/12/14 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود قرب جدة لهجوم بقارب مفخخ.

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