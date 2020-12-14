ارتفاع سعر صرف الدولار.. محمد الدراجي

2020/12/14 | 17:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب محمد الدراجي – وزير سابق/ نائب في مجلس النواب:

اليوم مبيعات البنك المركزي ٢٣٠ مليون دولار.

فرق سعر البيع بين البنك والسوك ١١٠دينار لكل دولار يعني الربح ٢٥مليار دينار بيوم واحد!

المفروض اي تغيير في سعر الصرف لازم يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفاد منه الدولة والمواطن مو من خلال تجار العملة حتى هم ومن ورائهم يستفيدون#كافي_عيب

اليوم مبيعات البنك المركزي ٢٣٠ مليون دولار.



فرق سعر البيع بين البنك والسوك ١١٠دينار لكل دولار يعني الربح ٢٥مليار دينار بيوم واحد!المفروض اي تغيير في سعر الصرف لازم يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفاد منه الدولة والمواطن مو من خلال تجار العملة حتى هم ومن ورائهم يستفيدون#كافي_عيب

— النائب محمد صاحب الدراجي (@MohamedAldaraji) December 14, 2020

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