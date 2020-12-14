2020/12/14 | 17:50 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أكدت مديرية المرور العامة، الاثنين، إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: إلغاء الحجز الإلكتروني
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: إلغاء الحجز الإلكتروني
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: إلغاء الحجز الإلكتروني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).