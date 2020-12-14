المرور العامة: إلغاء الحجز الإلكتروني

2020/12/14 | 17:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت مديرية المرور العامة، الاثنين، إلغاء الحجز الإلكتروني بعد سحب زخم المعاملات في مجمعات التسجيل.

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