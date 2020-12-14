الموانئ العراقية تستبعد شركة صينية من إنشاء ميناء الفاو وتسنده لـ

2020/12/14 | 17:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة دايو الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير.وقال فرحان الفرطوسي مدير عام الموانئ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار 63 لسنة …

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