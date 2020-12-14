أسعار النفط ترتفع 1%.. وبرنت أعلى 50 دولاراً

2020/12/14 | 17:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا، والمخاوف بشأن الإمدادات.

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