مصر تعلن عن كشف أثري جديد

2020/12/14 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة، التي شهدت خلال الفترة الماضية مجموعة واسعة من الكشوف الأثرية.

ونقل موقع “مصراوي” عن زاهي حواس، وزير الآثار المصرية الأسبق، والخبير الأثري، قوله إن البعثة الأثرية، التي يترأسها في منطقة سقارة عثرت على اكتشافات أثرية جديدة بجوار هرم الملك تيتي الأول.

اكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020

وقال حواس إنه تم التوصل إلى مجموعة من آبار الدفن في سقارة، التي بها توابيت ولقى أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وأوضح وزير الآثار الأسبق، أن هذا الكشف سيتم الإعلان عنه رسميا أوائل العام المقبل 2021، وسيلقي الضوء على جزء من تاريخ منطقة سقارة، الذي لا يعرف الكثيرون عنه شيئا.

كما أوضح حواس أنه سيتم كشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة الـ18 والـ19 بمنطقة آثار سقارة.

وأوضح “مصراوي” أن خالد العناني، وزير الآثار المصري، تفقد هذا الكشف الأثري الجديد برفقة زاهي حوار، ومضطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.



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