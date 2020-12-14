2020/12/14 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل اليوم الاثنين 14/12/2020 في اربيل القائد الاعلى العسكري في فريق التنسيق الامني المشترك الكولونيل جوليات والوفد المرافق له.

وجرى خلال لقاء بحضور وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين ورئيس هيئة الاركان الفريق جمال محمد ومسؤولين بارزين في الوزارة، جرى بحث مسالة المساعدات العسكرية واللوجستية للجيش الامريكي الى قوات البيشمركة وعملية تنظيم الالوية التابعة للوزارة.

وقال وزير البيشمركة خلال اللقاء، ان المساعدات العسكرية الامريكية تتجه بقوات البيشمركة نحو مرحلة مزدهرة وتسهل وتسرع من وجهة عملية الاصلاح وتنظيم القوات.

واضاف، ان البيشمركة لها الدور الرئيس في الاستقرار والامن في المنطقة، لذلك فان استمرار التنسيق وتقديم المساعدات للبيشمركة ضرورة اساسية الان من اجل القضاء التام على الارهابيين.

من جانبه اشار الكولونيل جوليات الى ان بلاده ستستمر في مساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة على الصعد الثلاثة (الاستشارة والمعدات العسكرية والتدريب).

كما وبحث الاجتماع نوع والية التعاون العسكري الامريكي لألوية البيشمركة، فضلا عن بحث الجانب التقني والعملياتي لعملية التوزيع وتسليم المساعدات وخارطة التدريب بين وزارة البيشمركة ومستشاري الجيش الامريكي.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تؤكد استمرار مساعداتها للبيشمركة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تؤكد استمرار مساعداتها للبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).