المالية النيابية: الحوار مستمر بين وفد اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

2020/12/14 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية استمرار الحوار بين وفد حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان الحوارات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية مستمرة، مضيفا لم نصل الى مرحلة اليأس في هذه الحوارات.

وأضاف النائب شيروان ميرزا بأن رئيس وفد حكومة الاقليم قوباد طالباني واعضاء الوفد من الوزراء لا يزالون في بغداد، لافتا الى استمرار الحوارات للتوصل الى اتفاق بين الجانبين.

PUKmedia / خاص

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