لايقرأ ولايكتب ويتحكم بسوق البورصة.. عبد الوهاب جبار

2020/12/14 | 17:54 - المصدر: يس عراق

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كتب عبد الوهاب جبار – مدون :

ارتفاع في صرف الدولار حيث وصل اليوم الى ١٢٩ للورقة (١٠٠$) .

المضحك المبكي ان شابا لا يقرأ ولا يكتب متنفذ يتحكم بالسوق (البورصة) بمساعدة البنك المركزي حسب تصريحات النواب .

ومنذ اكثر من شهرين لا نسمع سوى التصريحات والسوق في تصاعد مستمر ، والحكومة (اذن من طين واذن من عجين).

ارتفاع في صرف الدولار حيث وصل اليوم الى ١٢٩ للورقة (١٠٠$) .المضحك المبكي ان شابا لا يقرأ ولا يكتب متنفذ يتحكم بالسوق (البورصة) بمساعدة البنك المركزي حسب تصريحات النواب .



ومنذ اكثر من شهرين لا نسمع سوى التصريحات والسوق في تصاعد مستمر ، والحكومة (اذن من طين واذن من عجين) pic.twitter.com/5XJLC7Fy84

— عبدالوهاب جبار (@OAflcb8T4cXP4rV) December 14, 2020

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