الطاقة النيابية: لامنقذ للعراق غير ميناء الفاو

2020/12/14 | 17:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

عدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، تنفيذ ميناء الفاو الطريق الوحيد لإنقاذ العراق من الازمة الاقتصادية بعد تخفيض صادرات العراق النفطية وتذبذب الاسعار.

وقالت عضو لجنة النفط والطاقة زهرة البجاري لـ/المعلومة/ ان “هناك دول اقليمية تعمل على تعطيل مشروع ميناء الفاو وطريق الحرير ضمن المشروع كونه سيتسبب بتغيير خارطة العالم للنقل عبر البواخر”.

واضافت ان “تنفيذ مشروع ميناء الفاو يعتبر المنقذ للاقتصاد العراقي والمنفذ الوحيد لنقل العراق من الاعتماد كليا على النفط الى مورد اقتصادي اخر بإمكانه ان ينقل العراق وجهة اخرى”.

وأوضحت البجاري ان “النفط بعد تخفيض الصادرات وتذبذب الاسعار مع ل ازمة عالمية بات مصدر قلقل للاقتصاد العراقي ولا يمكن الاعتماد عليه”.

واكد ان “لا نجاة للاقتصاد العراقي في الوقت الحالي غير ميناء الفاو مما يتطلب وقفة جادة للشروع به”.انتهى25و

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