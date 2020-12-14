مقهى الكتاب العائلي ينظم حفل توقيع كتب لعدد من الكاتبات

2020/12/14 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني

نظم مقهى الكتاب العائلي في محافظة ميسان، اليوم الاثنين، احتفالية لتوقيع عدد من الكتب التي صدرت مؤخرا لبعض الكاتبات من محافظات بغداد وميسان وبابل.

وشهدت الاحتفالية التي حضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، توقيع عدد من الكتب لفاطمة السوداني وأسيل أحمد عباس وسواهما، كما تضمنت الاحتفالية قراءات شعرية وحوارات عن تجارب الأديبات الشابات في كتابة الشعر والقصة القصيرة.

يذكر أن مقهى الكتاب العائلي الذي تم افتتاحه مؤخرا يقيم نشاطاته الأدبية والثقافية بدعم من فرع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في المحافظة.

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