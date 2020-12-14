باريس سان جيرمان يكشف تشخيص إصابة نيمار

2020/12/14 | 18:02 - المصدر: عين العراق

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كشف باريس سان جيرمان، في بيان رسمي تشخيصا لإصابة نجمه البرازيلي نيمار.

وقال باريس سان جيرمان: إن نتائج الفحوصات الأولية والأشعة بعد تعرض نيمار لالتواء في كاحل القدم اليسرى جاءت مطمئنة.

وأضاف أن نيمار بصدد الخضوع لفحوصات أخرى، سيتم الإعلان عن نتائجها في بيان آخر خلال 48 ساعة.

وتعرض نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان مع ليون، في الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي، بعد تدخل عنيف من مواطنه تياغو مينديز الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+6.

وغادر نيمار ملعب حديقة الأمراء على محفة وهو يبكي من شدة الألم.

يشار إلى أن نيمار سجل 9 أهداف وصنع 5 في 12 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان.

وقدم تياغو مينديز، لاعب ليون، اعتذاره لنيمار، بعدما تسبب في إصابته.

وكتب مينديز عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“: ”الأخطاء تحدث، لكنني هنا أعتذر لنيمار بصدق، أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة“.

وأضاف ”هدفي لم يكن الإيذاء، الكل يعرف أن نيمار أفضل لاعب في العالم، أتمنى أن يكون بصحة جيدة وألا يكون الأمر جادًا، ويكون قادرًا على التعافي بسرعة، أعتذر له مرة أخرى“.

وانتهت المباراة بفوز ليون 1/0 سجله تينوتيندا كاديويري في الدقيقة 35، ليخسر باريس سان جيرمان للمرة الرابعة في الدوري الفرنسي، حيث تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليل وليون المتصدرين.

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