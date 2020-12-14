2020/12/14 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح ينافس 6 نجوم على جائزة لاعب العام في إنكلترا ميسي يمنح برشلونة إنتصاراً صعباً على ليفانتي بالليغا مدريد – وكالات أعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، فريقه لطريق الانتصارات بالفوز (1-0) على ضيفه ليفانتي في إطار الجولة الـ13 من الليغا.وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 76.وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى […]

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