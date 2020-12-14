وزير الخارجيّة العراقي يلتقي نظيره الكويتي ويؤكّد حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك

2020/12/14 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجيةد.أحمد الصحاف:

وزير الخارجيّة فؤاد حسين يلتقي نظيره الكويتي د.



أحمد ناصر المحمد الصباح، ويؤكّد حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع دولة الكويت.

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