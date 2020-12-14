ممرضة تتلقى أولى جرعات لقاح

2020/12/14 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقت ممرضة في غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات ولاية نيويورك الأميركية، أولى جرعات لقاح "فايزر" المضاد لفايزر كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين.وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة له على تويتر، مساء الاثنين، عن تهنئته للعالم وللولايات المتحدة تلقي أولى جرعات اللقاح المضاد لكورونا، في أكثر دول العالم تضرراً من الوباء.

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