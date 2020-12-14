بريطانيا تبدي استعدادا لزيادة حجم التعاون المشترك مع العراق في قطاعات صناعة النفط والغاز والطاقة

2020/12/14 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع النفط والغاز وبما يخدم المصالح المشتركة .وأكد الوزير خلال اللقاء اهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات لاسيما في قطاع صناعة النفط والغاز .من جانبه، عبر السفير البريطاني عن رغبة بلاده في زيادة حجم التعاون المشترك مع العراق في قطاعات صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة./انتهى7

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