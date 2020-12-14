وزير الخارجيّة يلتقي نظيره الكويتي

2020/12/14 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، مؤكدا حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع دولة الكويت./انتهى7

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