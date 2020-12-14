وزير الخرجية يؤكد لنظيره الكويتي حرص بغداد على تطوير التعاون المشترَك مع الكويت

2020/12/14 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة فؤاد حسين يلتقي نظيره الكويتي د.أحمد ناصر المحمد الصباح، ويؤكّد حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع دولة الكويت.

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