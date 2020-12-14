2020/12/14 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن افتتاح مكتب جديد للاحوال المدينة والجوازات في بغداد

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