وزير الخارجية يؤكد حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع الكويت

2020/12/14 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع دولة الكويت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان صحفي، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح”.

واضاف ان “وزير الخارجية، اكد خلال اللقاء حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع دولة الكويت”.

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