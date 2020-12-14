المالية النيابية تعلق على إرتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

2020/12/14 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، اليوم الاثنين، على إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشددا على ضرورة تحقيق الفائدة للدولة والمواطن.وقال الدراجي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “اليوم مبيعات البنك المركزي 230 مليون دولار”، مبينا ان “فرق سعر البيع بين البنك والسوق 110 دينار لكل …

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