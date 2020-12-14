الأسدي: لا عودة لداعش وتعيينات الأمن الوطني ستشمل جميع أبناء العراق

2020/12/14 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، أنه لا عودة لعصابات داعش الإرهابية إلى محافظة الأنبار، مشيرا الى ان تعيينات الجهاز ستشمل جميع أبناء العراق.وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقد في قضاء الفلوجة، تابعه “النور نيوز”، ان “القوت الأمنية بمختلف أصنافها أصبحت لديها الخبرة العالية في مواجهة أي …

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