المالكي يستقبل وفد حكومة كردستان ويدعو الى تكثيف الجهود والحوارات

2020/12/14 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة قباد طالباني، اليوم الاثنين، داعيا الى تكثيف الجهود والحوارات وحل الاشكاليات القائمة بين بغداد واربيل .وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، وكذلك العلاقة بين الحكومة الاتحادية …

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