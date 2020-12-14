بالصور.. إنهاء اعتصام الحبوبي وفتح الساحة بالكامل

2020/12/14 | 18:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، الاثنين، رفع خيم المتظاهرين من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، واعادة فتح الساحة بعد ان اغلقت لأكثر من عام بسبب الاحتجاجات، مؤكدا ان صوت المتظاهرين وصل وسيتم تحقيق مطالبهم المشروعة.

جاء ذلك في تصريح للوائلي لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (14 كانون الاول 2020)، قال فيه إنه "تم افتتاح ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وإعادة فتح الشوارع الأربعة المطلة عليها"، مشددا على "اهتمام القوات الأمنية في حماية المتظاهرين السلميين وإعلائهم هيبة الدولة والقانون".

وأضاف محافظ ذي قار، انه "تم الاتفاق بين الحكومة المحلية والمتظاهرين على إيصال صوتهم وحماية تظاهراتهم السلمية"، مشيدا بدور"بلدية الناصرية في تنظيف الساحة وإعادتها لسابق عهدها".

واثنى الوائلي على "دور شيوخ العشائر والوجهاء الخيرين في اقناع المتظاهرين بأن صوتهم وصل وسيتم تحقيق مطالبهم المشروعة مع الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها".

يذكر ان ساحة الحبوبي شهدت قبل أكثر من عام تظاهرات واعتصامات تطالب الحكومة بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء.

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