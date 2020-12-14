توضيح بشأن إنهيار محادثات اقليم كوردستان مع بغداد

2020/12/14 | 18:09 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الثلاثاء، انهيار انهيار المباحثات الجارية بين بغداد وأربيل، وعودة الوفد الكوردي إلى إقليم كوردستان دون تحقيق أي نتيجة.

وقال ميرزا في تصريح صحفي تابعه ديحيتال ميديا ان ار تي، اليوم (14 كانون الاول 2020)، إن "المعلومات التي تحدثت عن انهيار المباحثات بين بغداد وأربيل وعودة الوفد الكوردي المفاوض إلى إقليم كوردستان، غير صحيحة".

واضاف، أن "بعض اعضاء الوفد عادوا إلى الإقليم لعدم الحاجة لوجودهم في العاصمة بغداد، خصوصا أن الوفد يضم أكثر من 40 شخصا".

واوضح، أن "رئيس الوفد والأعضاء الأساسيين ما زالوا في العاصمة بغداد والمباحثات والمفاوضات مستمرة ولم تنهار، لكن لم يحصل اتفاق نهائي لغاية الساعة".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، قد اعلن في وقت سابق، ان اقليم كوردستان ابدى استعدادا كاملا لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان المفاوضات بين بغداد واربيل افضت الى تقارب جيد لحل الخلافات.

جدير بالذكر ان وفدا من حكومة اقليم كوردستان يجري حاليا جولة من الاجتماعات والمفاوضات في بغداد مع الحكومة الاتحادية، برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني.

ا.ح

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