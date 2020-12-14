“المعلومة” تكشف أسباب تأجيل زيارة بارزاني إلى بغداد

2020/12/14 | 18:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

كشف مصدر سياسي كردي، الاثنين، عن وجود خلافات كبيرة داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني حالت دون زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد وتوقيعه على الاتفاق الشامل مع بغداد.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إنه “بعد انتشار الأخبار عن وجود اتفاق نهائي بين وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني وممثلي الحكومة الاتحادية، يقضي بتسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يوميا، حدث خلافات شديدة بين العائلة الحاكمة في كردستان”.

وأضاف أن “هنالك خلافات كبيرة بين كل من جناح رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وجناح رئيس الحكومة مسرور بارزاني، نتيجة عدم اتفاقهم على النسبة المقرر تسليمها من النفط”.

وأشار إلى أنه “نتيجة لهذا الخلاف فقد تم تأجيل زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد والتي كان من المقرر لها أن تكون اليوم، كما تم حسم الاتفاق بين الحكومتين، وذلك لحين التوصل إلى تفاهم داخل الحزب الديمقراطي على كمية النفط التي ستسلم للحكومة الاتحادية”.

ومنذ أيام يتواجد وفدا يمثل حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني في بغداد، وعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين وزعماء الأحزاب والكتل السياسية، من أجل التوصل لاتفاق حول حصة الإقليم من موازنة 2021.انتهى 15 ع

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