ارهاق المواطن وتضخم معيشي بأرتفاع صرف الدولار… فلاح المشعل

2020/12/14 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب فلاح المشعل – باحث عراقي:

ارتفعت اسعار النفط ..يعني مدخولات العراق من الدولار بارتفاع ويفترض أن يعزز من معدل صرف الدينار العراقي، أما أن يبلغ سعر تداولة حدود ال ١٣٠٠ دينار مقابل الدولار ..



فهذه لعبة قذرة من قبل المصارف وبورصة الدولار ، نتائجها ارهاق المواطن وتضخم معيشي وفشل حكومي صريح بالسيطرة على صرف الدولار !؟

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