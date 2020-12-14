2020/12/14 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلن نادي السماوة الرياضي، عن مدرب فريقه الاول بكرة القدم.

وذكر نادي السماوة في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ ان “إدارة السماوة تُعين الكابتن شاكر محمود مدرباً لفريق كرة القدم بشكل رسمي”.

واضاف ان “محمود سيصل مدينة السماوة يوم غدٍ الثلاثاء لقيادة فرسان البادية”.

وكان النادي قد دخل في مفاوضات مع مدربه السابق سمير كاظم، لكن الاخير اعتذر عن العودة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاكر محمود.. مدرب السماوة الجديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاكر محمود.. مدرب السماوة الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).