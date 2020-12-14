ممرضة تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا في نيويورك.. وترامب يهنئ العالم

2020/12/14 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إعطاء أول جرعة من لقاح فيروس كورونا في البلاد، مهنئا الولايات المتحدة والعالم.

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