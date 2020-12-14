أسعار النفط ترتفع 1% وبرنت أعلى 50 دولاراً

2020/12/14 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعدت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا، والمخاوف بشأن الإمدادات.

وتلقت أسعار الخام الدعم مع بدء طرح لقاح كورونا في عدة دول حول العالم، مع آمال أن يساهم في رفع قيود الإغلاق وبالتالي تسارع الطلب على النفط.

فيما زاد الارتفاع بعد انفجار ناقلة للنفط في السعودية، ما أثار القلق بشأن الإمدادات.

وكانت أسعار النفط سجلت مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بدعم آمال لقاح كورونا.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.3 بالمائة إلى 47.16 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.2 بالمائة إلى 50.55 دولار للبرميل.

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