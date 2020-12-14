"داو جونز" يرتفع 200 نقطة بالمستهل بدعم آمال لقاح كورونا

2020/12/14 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليرتفع "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة، مع طرح لقاح كورونا.

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