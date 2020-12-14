إنتاج السعودية من الخام يرتفع هامشيا خلال نوفمبر.. وليبيا تقود الزيادة في

2020/12/14 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – السيد جمال: ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 على أساس شهري، في الوقت الذي شهد فيه إنتاج أوبك ارتفاعا بضغط من زيادة إنتاج ليبيا رغم التزام العراق بالتخفيض.وارتفع إنتاج …

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