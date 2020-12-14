الموانئ تستبعد الشركة الصينية وتختار ’دايو’ الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو

2020/12/14 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الاثنين، استبعاد الشركة الصينية من المنافسة واختيار شركة “دايو” الكورية بعقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير. وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “قرار 63 لسنة 2019 الذي يحيل العمل وصيغة العرض الوحيد الى شركة دايو الكورية، حيث لا يمكن تخطي …

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