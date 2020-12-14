أول تعليق رسمي من سان جيرمان على مواجهة برشلونة الأوروبية

2020/12/14 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أسفرت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، عن مواجهة ساخنة بين نادي برشلونة وخصمه باريس سان جيرمان، حيث يتركز الضوء على أول لقاء يجمع بين النجمين ليونيل ميسي ونيمار جونيور دا سيلفا، بعد انفصالهما عام 2017.

دور الـ16 الذي دومًا ما يشهد مفاجآت عدة، من المنتظر أن يكون أكثر إثارة وتنافسية، حيث مواجهات خاصة من العيار الثقيل.

وعلق ليوناردو، المدير الرياضي في النادي الباريسي، على ما أسفرت عنه القرعة، بقوله في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي،" لعبنا كثيرًا ضد برشلونة في السنوات القليلة الماضية".

وتابع، "برشلونة لديه تقاليد رائعة، لن يكون من السهل اللعب ضد البرسا في ثمن النهائي، لكن الصعوبات دومًا ما تتواجد في دوري أبطال أوروبا".

واوضح، "من أجل المضي قدمًا، علينا مواجهة أندية من هذا المستوى".

يشار إلى أن سان جيرمان نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية، لكنه خسر على يد بايرن ميونيخ بهدف نظيف.

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