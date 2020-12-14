المالية النيابية : تغيير سعر صرف الدينار يجب ان يكون عبر البنك المركزي لتستفيد الدولة والمواطن

2020/12/14 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رأى عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي ، ان اي تغيير في سعر صرف الدينار يجب ان يكون من خلال البنك المركزي ، لتستفيد الدولة والمواطن ، وليس من خلال تجار العملة .وكتب الدراجي ، في تغريدة باللهجة الشعبية عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " اليوم مبيعات البنك المركزي ٢٣٠ مليون دولار ، فرق سعر البيع بين البنك والسوك ١١٠دنانير لكل دولار، يعني الربح ٢٥مليار دينار بيوم واحد! المفروض اي تغيير في سعر الصرف لازم يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفاد منه الدولة والمواطن، مو من خلال تجار العملة حتى هم ومن ورائهم يستفيدون"./انتهى5

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