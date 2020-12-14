الشروع بتنفيذ خطة تحصين حاوي العظيم بين ديالى وصلاح الدين

2020/12/14 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرع الجهد الهندسي للحشد الشعبي بعملية تحصين حاوي العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان خطة التحصين تتضمن عمل سواتر دفاعية تمتد مسافات بعيدة تمهيدا لنصب جسر على نهر العظيم لتكون نقطة تواصل لقرى بين ديالى وصلاح الدين .واضاف ان تحصين حاوي العظيم وتامين عودة الاسر النازحة الى القرى سينهي نشاط خلايا داعش في اكثر المناطق سخونة .مبينا ان عملية حاوي العظيم مستمرة في تمشيط وتحصين ونشر نقاط امنية مرابطة لمنع تسلل داعش من مناطق صلاح الدين الى ديالى ./انتهى

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